DISNEYLAND PODYUMA DÖNÜŞTÜ

MODA 6 saat önce Dilruba Karaköse

Opening Ceremony, 2018 İlkbahar koleksiyonunu Mickey ve Minnie eşliğinde tanıttı.

Hangi alanda olursa olsun, işin içine Disney dahil olduğunda insanı içine çekmemesi neredeyse imkansız. Sadece çocuklar için bir anlamı olduğunu düşünmemek gerek. Zira o büyülü dünya, çocuk ya da yetişkin demeden adeta bir hipnoz etkisi yaratıyor ve etkileyici olmayı başarıyor.

Son zamanlarda Disney’in yakın temasta olduğu en yakın arkadaşları ise moda camiasının ünlü markaları. New York Moda Haftası’nı pas geçerek, 2018 İlkbahar koleksiyonunu Disneyland’ta bir defileyle tanıtan Opening Ceremony’de bunun en son örneği. Mickey Mouse’un yaratılışının 90. yılı şerefine marka, tüm koleksiyonunu Disney’in meşhur ikilisi Mickey ve Minnie’ye adıyor. İşin içine bu sevimli karakterlerin dahil olması, parçaların şıklıklarını da engellememiş üstelik. openingceremony.com’da satışa sunulan koleksiyon, sizce de aşırı sevimli değil mi?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE