DISNEY PRENSESLERİ KIRMIZI HALIDA!

MODA 2 saat önce

Cannes Film Festivali bitti ama eğlencesi devam ediyor.

Cannes Film Festivali tüm ihtişamıyla sonlandı. Geriye de o fotoğraflara bakıp ne kadar şık olduklarını düşünerek zaman geçirmek kaldı. Ancak Instagram hesaplarından birisi bu iç çekmelerimizi duymuş olacak ki, fotoğraflara biraz da gülümseyerek bakmamızın bir yolunu bulmuş. Yunan sanatçı Gregory Masouras’ın henüz Instagram hesabını görmemiş olanlar için kısaca açıklamak gerekirse eğer, kendisi kırmızı halıda boy gösteren yıldızları, Disney prensesleriyle değiştirdi. Ve ortaya muazzam bir çalışma çıktı. Sizi aşağıya alalım.

#AnimationInReality Vs #Cannes @Olivier_Rousteing with Disney Princess. @balmain Gregory Masouras (@gregorymasouras)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 May 2017, 12:31 PDT )



YAZI YUNUS BAŞARAN