DIOR’UN AŞK NESNELERİ

MODA 2 saat önce Dilara Yilmaz

Dior’un bu ayakkabıları aşkla yapılıyor...

Bir çok ünlü moda evi gibi Dior da el işçiliğiyle tanınıyor. Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu için tasarladığı Amour isimli topuklu ayakkabısının yapımını anlattığı videoyu geçtiğimiz günlerde paylaştı.

Eskiz ile tasarım sürecinden, tüm yapım aşamasına kadar detayların gösterildiği videoda, Floransa’da bulunan markanın ayakkabı atölyelerinde deri ve süet kumaşlarla ayakkabıya İtalyan dokunuşu veriliyor. Topuğunda ki kırmızı kalp detayıyla, Dior’un aşk adını verdiği 790 Euro olan bu ayakkabılar sadece seçili Dior mağazalarında satışa çıktı.



YAZI DİLARA YILMAZ