DİLARA FINDIKOĞLU İTALYA’YA AÇILIYOR

MODA 10 saat önce

Şu aralar adını sıkça söz ettiren asi tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, ünlü İtalyan alışveriş sitesi Luisa Via Roma için kapsül koleksiyon çıkarıyor.

Ünlü moda okulu Central St. Martins’den mezun olduğundan beri, ünlü dergilerde tasarımları çıkan, Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin üzerinde gördüğümüz tasarımlarıyla Dilara Fındıkoğlu, İtalya’nın ünlü alışveriş sitesi Luisa Via Roma için kapsül koleksiyon hazırladı. Floransa merkezli internet sitesi, Londra’da kapsül koleksiyonun lansmanının yaptı. İlk günden beri genç tasarımcıları destekleyen internet sitesinin idari başkanı Andrea Panconesi, koleksiyon hakkında “Dilara yeni nesilin temsilcisi, hem de yeni nesilin özel bir kısmını temsil ediyor.” açıklamasını yaptı. Markanın imzası olan kırmızı renginde işlemeli bir eşofman takımıyla satışa başlayan koleksiyon, gelecekte tasarımcının diğer ürünleriyle devam edecek.

YAZI DİLARA YILMAZ