DENİM TUTKUNLARINA ÖZEL GÖZLÜKLER

MODA 3 gün önce

Geri dönüştürülmüş denimlerden hayata geçen gözlük modellerini çok seveceksiniz.

Denim kumaşı pantolon halleriyle görmeye alışkınız. Ceketler de hayatımızda. Son dönemde özellikle işlemeli, yamalı ya da aksesuarlı denim gömlekleri de pek sevdik. Peki, denim gözlükler? Deneysel olarak görünse bile azımsanmayacak tutkunları olan denim gözlüklerin şu an için iki marka altında satışa çıktığını biliyor muydunuz?

RAY-BAN

1937 yılında doğmuş Amerika merkezli şirketin gözlük çeşitliliği hepimizi kendine aşık etti. Özellikle Ray-Ban’in ikonikleşmiş Wayfarer gözlüklerinden hepimizin bir tane olmuştur. Ray-Ban, Wayfarer modelinin denim versiyonunu, %100 orijinal denimden ve özenli el işçiliği ile tasarladığının altını çiziyor. İki yıllık araştırma sonucu hayata geçen Ray-Ban Denim Wayfarer gözlükleri hipoalerjik burun pedleriyle birlikte 6 farklı renkten oluşuyor. Ayrıca Ray-Ban’in unisex kullanıma da verdiği önemi bu modelde de görüyoruz. Hali hazırda satışta olan bu modeli seçkin mağazalarda bulabilirsiniz.

MOSEVIC

İki arkadaşın İngiltere’de kurduğu bağımsız bir gözlük şirketi olan Mosevick, geri dönüştürülmüş denimden hayata geçirdikleri gözlük modelleri, çeşitliliği ile ön planda. Son yıllarda artan bağış sitesi Kickstarter projesi ile hayata geçen oluşum yeterli bağışa ulaşıp, bağışçılarına ürünlerini yolladığında yıl 2015’ti. Gözlük ile ilgili teknik detaylara gelecek olursak, 6’dan 10’a kadar katman kullanımı gözlüğün ne kadar dayanıklı olduğu hakkında fikir versin. Özel bir reçine karışımı kullanılarak tamamiyle el yapımı olan gözlüğün polarize lensleri ise Carl Zeiss şirketine ait.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN