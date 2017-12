DEFTERDEN ÇANTA OLUR MU?

MODA 11 saat önce Dilruba Karaköse

Why Note ile defterlere küçük bir moda dokunuşu...

Teknolojik gelişmelerin ardı arkası kesilmeyen günümüz dünyasında, en ufak işlerimizi bile telefonlarımızla halleder olduk. Ama eski usul yöntemlerin de pabucu henüz dama atılmış değil. Hala çantasında tuşlarla değil de el yazısıyla not tutmak için küçük not defteri ve kalem taşıyan kişiler mevcut. Bu noktada da “Neden olmasın?” mottosuyla Why Note devreye giriyor.

Her yere çanta gibi kolaylıkla taşınabilen ve kişiselleştirilebilir defterler, alışılagelmişin oldukça dışında. “Fun” ve “Fashion” olarak iki ayrı konseptte, farklı koleksiyonları bulunurken, deri ve renkli kumaşlarla tasarlanan bu defter çantalarda, kredi kartlık, paragözü, kalemlik, ayna ve telefon cebi de mevcut. En büyük özelliklerinden biri de defterin bittikçe yenilenebiliyor oluşu. Why Note defter çantalarına www.whynote.shop, Wepublic, Modul İst, Boyner, Nezih, Lidyana ve Vakkorama’lardan ulaşmak mümkün.

