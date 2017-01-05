TOMMYLAND’DEN ÖZEL CANLI YAYIN

DEFİLE 5 saat önce

Tommy Hilfiger'in bu akşam Los Angeles'ta gerçekleşecek 2017 İlkbahar-Yaz defilesini canlı izleyin.

2017 İlkbahar-Yaz sezonunda Tommy Hilfiger ile genç model Gigi Hadid işbirliği hızla devam ediyor. Yeni neslin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadid’in marka için hazırladığı özel parçalar bu akşam Los Angeles’ta çok özel bir defileyle tanıtılacak. Defileyi Türkiye saatine göre saat 04:00’de (09 Şubat) all.com.tr’den canlı yayın olarak izleyebilirsiniz.