HAMBURG’TA CHANEL ORKESTRASI

DEFİLE 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Chanel’in yeni koleksiyonu, “Metriers d’Art” konseptli defile ile tanıtıldı!

Dünyaca ünlü ikonik marka Chanel, yeni Sonbahar 2018 koleksiyonunu, Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan ve Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan opera binası Elbphilharmonie’de, eşi benzeri olmayan bir şov ile tanıttı. Şovu büyük bir ilgiyle izleyen davetliler, sergilenen Sonbahar 2018 koleksiyonu için övgüler yağdırdı. Büyük defileyi anlamlı kılan şeylerden birisi de moda dünyasının yaşayan en ünlü tasarımcısı Karl Lagerfeld’in memleketi Hamburg’da ilk kez bir defile düzenlemesi oldu. Karl Lagerfeld, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, defileyi ön saflardan seyrederken, gecenin dikkat çeken isimlerinden birisi de, ikinci kez Chanel podyumunda yürüyen Kaia Gerber oldu. Anna Ewers, Soo Joo Park, Grace Elizabeth de gecenin modelleri arasındaydı. 1960’ların Alman kültürlerlerinden esinlenilerek hazırlanan Chanel’in Sonbahar 2018 koleksiyonunda, siyah opak çoraplar ile birlikte kombinlenen mini etekler, markanın imzası niteliğindeki geometrik desenli tüvit takım elbiseler ve triko parçalar davetlilerin odak noktasındaydı. Tasarım harikası aksesuarlar ile defilenin it-bag’i Chanel yazılı çanta da oldukça dikkat çekti.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ