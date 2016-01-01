DAHA FEMİNEN

MODA 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Yılın en anlamlı gününü, en güçlü stilinizle karşılayın!

Kadınların üstesinden başarıyla geldiği şeylerden biri de kesinlikle her zaman güncel kalmak ve şık görünmek. Bütün kadınlar stil sahibi olmayı istiyor ve hemen hemen her gün bu arzu için savaş veriyor. Modaya uygun giyinmek, trendleri takip etmek ve stil çizgisini kaybetmemek uğraşı, tahmin edildiğinden çok daha fazla yorucu desek abartmış olmayız herhalde.

Siz de bahsettiğimiz bu durumu sürekli yaşıyorsanız, moda adına çıkılan bu yolcuğun bir parçasısınız demektir. O halde gelin tıpkı yılın diğer günlerinde olduğu gibi 18 Mart’ı da en güçlü ve en stil halimizle karşılayalım. Daha feminen ve ben buradayım diyen parçaları kullanmak için bundan güzel bir gün olamaz değil mi? Biraz ilham mı? Hemen aşağıda!

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