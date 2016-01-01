COUTURE DEYİP GEÇME!

MODA 10 saat önce Dilara Yilmaz

Paris’te Haute Couture rüzgarları eserken gelin moda haftasına katılanların sokak stillerine göz atalım.

İlkbahar 2018 Haute Couture moda haftası, Paris’te geçtiğimiz Pazartesi çok hızlı bir biçimde başladı. Ünlülerin akın ettiği lüks moda evlerinin defilelerinde podyumda ki kıyafetler, Instagram hikayelerini anında süsledi. Blogger’lar, influencer’lar, ünlüler moda fotoğrafçıları tarafından her zaman olduğu gibi defile girişi ve çıkışı objektiflere poz verdiler. Sizler için Haute Couture moda haftasında ki “defile” stillerini seçtik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ