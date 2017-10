ÇORAPLARDA İNGİLİZ RUHU

MODA 8 saat önce Timur Can Ersoy

Çoraplarımızı renklendiren Happy Socks, bu kez İngiliz pop grubu The Beatles tasarımlı çoraplar ile karşımıza çıkıyor.

Yıllar geçtikçe özel tasarım parçalara olan ihtiyacımız ve tutkumuz daha da artıyor. Kıyafetlerimizden ayakkabılarımıza kadar süren bu çılgınlık, çoraplarımızı da ele geçirdi ve çorap tasarımları son yılların yükselişe geçenleri arasında kendisine güzel bir yer buldu. Bu seferki tasarımlar Happy Socks ve The Beatles iş birliği ile geliyor. İngiliz pop müziğinin efsanesi The Beatles’ın oynadığı, ismini 1968 yapımı Yellow Submarine animasyon filminden alan koleksiyon, limited edition olarak altı çift çoraptan oluşuyor. The Deadful Flying Globe, Chief Blue Meanie ve daha birçok filmin en tanınmış karakterlerinden ve sahnelerinden esinlenilmiş olan bu çoraplar geçtiğimiz günlerde 3’lü ve 6’lı olarak satışa sunuldu bile. Modayı ayaklarınızda da hissetmek istiyorsanız bu çoraplara mutlaka göz atmalısınız!

