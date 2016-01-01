ÇORAP DEYİP GEÇME

MODA 10 saat önce Dilruba Karaköse

Rihanna, göz alıcı ışıltısını çoraplara aktarıyor.

Dinlemekten bıkmadığımız, sahne performanslarıyla her zaman çıtasını bir üst seviyeye çıkaran Rihanna, müzik piyasasının kraliçelerinden. Ancak söz konusu moda olduğunda da yeteneklerini göstermekten çekinmiyor. Fenty Puma by Rihanna ile iddialı koleksiyonlarına bir bir imzasını atan başarılı şarkıcı, çorap markası Stance ile de uzun bir süredir işbirliği içinde.

Gucci’nin başlattığı işlemeli çorap furyasıyla birlikte bu ikili de benzer bir çalışma ortaya koyuyor. Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renge sahip, taşlarla süslü çoraplar, tam olarak Rihanna’nın kendine has tarzını yansıtıyor. İlk bakışta sadece çorap olarak görünebilirler ancak bu tarz aksesuarlar, artık stilinizin birer tamamlayıcısı olarak oldukça büyük işler başarıyor. Siz ne dersiniz?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE