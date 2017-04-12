COACHELLA GENÇLİĞİ

MODA 7 saat önce

Birinci haftasını geride bırakan festivalde stiliyle göz dolduranlar...

Festival ruhunun kendini en sağlam şekilde gösterdiği Coachella’da bir hafta geride kaldı. Müziğe tam anlamıyla nasıl doyulabileceğini gösteren yılın en büyük festivallerinden biri olan Coachella, aynı zamanda gençlerin giyim tarzlarıyla kendilerini ortaya koydukları bir defile alanı gibiydi de. Crop top’lar, file ve çiçek detayları, bolca denim ve bohem havasıyla festivalin en cool gençleri;

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE