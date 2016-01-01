CLUELESS ESİNTİLERİ

MODA 5 saat önce Ezgi Şuekinci

90’lı yılların ikonik filmi Clueless, tasarımcıların ve markaların Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonuna ilham kaynağı oldu.

1995 yılında gösterime giren Amerikan yapımı Clueless fimi, Beverly Hills’in zengin güzeli Cher Horowitz’in çöpçatanlık yapma maceralarını konu alan alıyor. Fakat Cher’in, etrafındaki insanları birbirine yakıştırmaktan öte bir uğraşı daha var; modayı takip etmek! Gerçek bir moda sever olan Cher Horowitz, filmde okula yeni gelen bir kızın kötü giyimini değiştirmeye de gayret gösteriyor.

Romantik komedi tadındaki bu ikonik film, hem dönemin trendlerine ve modasına ışık tutuyor hem de markaların Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarına ilham kaynağı oluyor. Özellikle ekose desenlerin sıklıkla kullanıldığı 90’lı yıllara dönüş yaşanırken Versace ve Michael Kors gibi büyük markalar da koleksiyonlarında 90’lar esintili tasarımlara yer verdiği gözlerden kaçmıyor.

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