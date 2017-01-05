CİLT TONUNUZA GÖRE RENK SEÇİN

MODA 20 saat önce

Kıyafet seçiminizde renklere karar verirken, cilt tonunuza dikkat ediyor musunuz?

İçimizden geldiği gibi, trendlere de biraz uyum sağlayarak giyinmek aslında çok komplike bir durum değil. Bazı püf noktalarını bilerek, basit ama etkili yollarla daha şık, tarz ve hatta enerjik görünmek mümkün. Bununla birlikte,kıyafet seçimlerinizde renklerle oynamak istiyor ve aynı zamanda ten renginizle de uyumlu olmasına, sizi soluk göstermemesine özen gösteriyorsanız, buraya dikkat. Cilt tonunuza uyum sağlayacak renkleri hep beraber keşfediyoruz;

AÇIK TEN

Soluk veya oldukça açık bir ten renginiz varsa, sizi açığa çıkaracak en güzel tonlardan zümrüt yeşiline ve bebek mavisine mutlaka dolabınızda yer açmalısınız. Bunlara ek olarak deve tüyü rengi olarak da bilinen camel, ten renginizle güzel bir uyum yakalayabilir.

KUMRAL TEN

Neon renkler biraz daha orta tonlarda kumral bir ten rengine sahipseniz, kesinlikle harika bir uyum sağlayacak. Ayrıca bronz,metalik renkler ve açık gri de denemeniz gereken renklerden.

ESMER TEN

Kattığı canlılıkla birlikte sizi ortaya çıkaran limon sarısı ve kobalt mavisi, esmer ve koyu tenlilerde muhteşem bir etkiye sahip. Kırmızı neredeyse her cilt rengine uyum sağlayabilse de kabul edelim esmer tenlilerde kendini biraz daha ortaya koyuyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE