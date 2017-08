CHIARA’NIN ÜZERİNDE BİR TÜRK TASARIMI

MODA 21 saat önce Dilara Yilmaz

Şu aralar Instagram’ı ele geçiren bir bikini markası var: Lovekini...

Dünyaca ünlü İtalyan blogger Chiara Ferragni’nin her hareketini, her giydiğini takip ediyoruz. Kendi adında bir markasıda bulunan ünlü blogger geçtiğimiz hafta giydiği Türk tasarımı bikiniyle gönüllerimizi iyice fethetti. Milano’da temelleri atılan İstanbul merkezli Lovekini markasının yavru ağzı “Delilah” isimli bikinisiyle Sicilya’nın masmavi denizinde tatil yaparken görüntülendi. Bu yaz her moda tutkununun üzerinde gördüğümüz şifon çiçek işlemeli bikiniler, balerinlerin zarafetinden ilham alıyor. Chiara’nın da giydiği bu couture bikinileri lovekini.com.tr’den ve seçili butiklerden ulaşabilirsiniz.

