CHANEL’İN YENİ ELÇİSİ

MODA 13 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Fransız modaevi Chanel’in marka elçisi oldu.

Güzelliği ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan bir oyuncu Margot Robbie. Suicide Squad filminde Harley Quinn rolüyle oyunculukta ki hünerlerini gösteren oyuncuyu moda dünyasında daha fazla göreceğiz gibi duruyor. Ünlü Fransız moda evi Chanel’in marka elçisi olan Margot Robbie geçtiğimiz yıldan beri önemli etkinliklerde markanın tasarımlarını giyiyordu. Geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles’da düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde oyuncu için özel tasarlanan beyaz işlemeli Chanel gece elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı. Chanel’in Instagram hesabında paylaşılan ünlü oyuncunun ödül törenine hazırlanma videosuyla Robbie’nin marka elçisi olduğu açıklanarak bu birliktelik bir resmiyet kazandı. Ünlü Oyuncuyu daha çok Chanel tasarımlarıyla hatta reklam kampanyalarında göreceğiz gibi duruyor.

YAZI DİLARA YILMAZ