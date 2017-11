CHANEL’İN ÖZEL KULÜBÜ: COCO CLUB

MODA 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Pazar günlerinin yeni adresi Coco Club!

Chanel, Boy-Friend saat koleksiyonunu tanıtmak için New York SoHo’da yepyeni bir alan yarattı. Coco Club adının verildiği özel mekan, vaktini dolu dolu geçirmeyi seven, yenilikçi ve stil sahibi kadınların uğrak mekanı olmaya aday. Kadınlara özel çalışma ve sosyal kulübü olan Coco Club, pazar günleri ziyaretçilerini ağırlıyor. Fransız devi Chanel’in, minimalizmin estetiğinden beslenerek yarattığı Coco Club’da, siyahın asaleti ve vintage’ın lüksü hakim. Birbirinden güzel tablolarla dekore edilen mekanın içerisinde bulunan güzellik salonu, kütüphane, kafe ve oyun odası da cazibeyi arttıyor. İyi bir pazar nasıl geçirilir sorusuna etkili bir yanıt veren Chanel yine bildiğimiz gibi. Coco Club 12 Kasım’dan beri her Pazar günü 11:00-17:00 arasında, 52 Mercer Caddesi’nde açılıyor!

