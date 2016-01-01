CFDA FASHION AWARDS 2018 KAZANANLARI

MODA 5 saat önce Ezgi Şuekinci

CFDA Fashion Awards 2018’in kazananları belli oldu!

Moda dünyasının Oscar’ı olarak bilinen CFDA Fashion Awards 2018, dün gece New York’ta sahiplerini buldu. Amerikalı yetenekleri onurlandıran törende, Calvin Klein ile bir kez daha ödüllendirilen dünyaca ünlü moda tasarımcısı Raf Simons, Uluslararası Ödül’ü kucaklayan Donatella Versace ve Moda İkonu Ödülü’ne layık görülen Naomi Campbell ön plandaydı. Ayrıca son yılların popüler kategorisi haline gelen “”Influencer Ödülü” ise Kim Kardashian’ın oldu. İşte CFDA Fashion Awards’ın diğer kazananları!

YILIN KADIN GİYİM TASARIMCISI – Raf Simons / Calvin Klein

YILIN ERKEK GİYİM TASARIMCISI – James Jebbia / Supreme

YILIN AKSESUAR TASARIMCISI – Ashley & Mary – Kate Olsen of The Row

SWAROVSKI ÖDÜLÜ: YÜKSELEN YETENEK – Sander Lak of Sies Marja

SWAROVSKI ÖDÜLÜ: POZİTİF DEĞİŞİM – Diane von Furstenberg

GEOFFREY BEENE YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ – Narciso Rodriguez

KURUCU ÖDÜLÜ – Carolina Herrera

ULUSLARARASI ÖDÜL – Donatella Versace

EUGENIA SHEPPARD MEDYA ÖDÜLÜ – Edward Enninful

MODA İKONU ÖDÜLÜ – Naomi Campbell

INFLUENCER ÖDÜLÜ – Kim Kardashian West

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