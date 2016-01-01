MODA Ezgi Şuekinci
CFDA FASHION AWARDS 2018 KAZANANLARI
CFDA Fashion Awards 2018’in kazananları belli oldu!
Moda dünyasının Oscar’ı olarak bilinen CFDA Fashion Awards 2018, dün gece New York’ta sahiplerini buldu. Amerikalı yetenekleri onurlandıran törende, Calvin Klein ile bir kez daha ödüllendirilen dünyaca ünlü moda tasarımcısı Raf Simons, Uluslararası Ödül’ü kucaklayan Donatella Versace ve Moda İkonu Ödülü’ne layık görülen Naomi Campbell ön plandaydı. Ayrıca son yılların popüler kategorisi haline gelen “”Influencer Ödülü” ise Kim Kardashian’ın oldu. İşte CFDA Fashion Awards’ın diğer kazananları!
YILIN KADIN GİYİM TASARIMCISI – Raf Simons / Calvin Klein
YILIN ERKEK GİYİM TASARIMCISI – James Jebbia / Supreme
YILIN AKSESUAR TASARIMCISI – Ashley & Mary – Kate Olsen of The Row
SWAROVSKI ÖDÜLÜ: YÜKSELEN YETENEK – Sander Lak of Sies Marja
SWAROVSKI ÖDÜLÜ: POZİTİF DEĞİŞİM – Diane von Furstenberg
GEOFFREY BEENE YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ – Narciso Rodriguez
KURUCU ÖDÜLÜ – Carolina Herrera
ULUSLARARASI ÖDÜL – Donatella Versace
EUGENIA SHEPPARD MEDYA ÖDÜLÜ – Edward Enninful
MODA İKONU ÖDÜLÜ – Naomi Campbell
INFLUENCER ÖDÜLÜ – Kim Kardashian West
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