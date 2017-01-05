CANLI RENK GİYMENİN 5 YOLU

MODA 1 gün önce

Hazır yaz yaklaşırken, dolapları renklendirmenin zamanı!

Havalar henüz tam kararını veremese de giderek yaza yaklaşıyoruz. Hal böyle olunca yazlık kıyafetlerimize yer açmak için gün sayarken, yeni parçaları da keşfe çıkıyoruz. Yaz aylarının ruhuna ve sıcaklığına uygun renkleri kombinlerinize adapte etmek için ise uygulanması gerek yollar sizler için listemizde. Hemen inceleyelim;

1. Renkli çantalar seçin

En basit yoldan renkli olabilmek için, çanta seçiminizde değişik ve capcanlı tonlara yer verebilirsiniz.

2. Siyahla kombinleyin

Klasiklerden vazgeçemiyor ama biraz daha renkli bir tarz yaratmak istiyorsanız, istediğiniz renkleri siyahla beraber kullanabilirsiniz. Hem şık hem de göz alıcı olmanın harika bir yolu!

3. Değişik renkleri karıştırın

Biraz cesur olup parlak renkleri bir arada kullanmayı denediniz mi? Yaz aylarının cıvıltısından ilham ve güç alıp, sarı, mavi, turuncu gibi renkleri bir arada kullanabilirsiniz.

4. Ayakkabı seçiminde renk kullanın

Sadece kıyafetlerinizde değil, seçeceğiniz ayakkabılarda da renkli olmayı tercih edebilirsiniz. İster topuklu, ister babet farklı renk ve desene sahip ayakkabılar, her parçaya uyum sağlayabilir.

5. Tek renk kullanın

Riske girmeden uyumlu olmak için baştan aşağı seçtiğiniz tüm parçalarda tek bir renk kullanabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE