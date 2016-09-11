CALZEDONIA SHOW’A JULIA ROBERTS DAMGASI

MODA 8 saat önce Ezgi Şuekinci

İtalya’nın ünlü çorap ve iç giyim markası Calzedonia, yeni koleksiyonunu göz kamaştırıcı bir show'la tanıttı!

Calzedonia Leg Show adı altında sunulan 2017-2018 kış koleksiyonunun en önemli parçaları, markanın ana faaliyet alanı olan çoraplar ve taytlardı. Show, son birkaç sezondur moda sektörünü hakimiyeti altına alan çorapların, bu yıl da etkisini sürdüreceğinin sinyallerini verdi. File çoraplardan, puantiyeli ve parıltılı çoraplara kadar, farklı renk ve stillerde parçalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

İtalya’nın Verona kentinde gerçekleştirilen show’un davetlileri arasında, en ön sıralarda onur konuğu olarak yerini alan Julia Roberts ve Burcu Esmersoy da vardı. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensuplarıyla bir araya gelen Julia Roberts, gece boyunca kusursuz bacaklarıyla ve şahane gülüşüyle dikkatleri üzerinde topladı. Güzelliği, tarzı ve samimi tavırlarıyla herkesin beğenisini toplayan Burcu Esmersoy da show’u büyük bir keyifle izledi.

Calzedonia’nin feminen dünyasında artık ikonlaşmış hale gelen Julia Roberts, markanın 3. kez kampanya yüzü oldu. Yeni çekilen reklam filminde Julia Roberts’ı, mağazada yeni koleksiyonu keşfederken görüyoruz. Academy Award ödülüne sahip yapımcı Grant Heslov tarafından çekilen reklam filminin çekimleri ise Los Angeles’ta yapıldı.

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