CALVIN KLEIN’IN SADE AMA ŞIK TASARIMLARI

MODA 13 saat önce

Minimal iç çamaşırlarıyla gönüllere taht kuran Calvin Klein'den yeni bir arzu nesnesi hayatımızda...

Calvin Klein’in efsanevi modeli Minimal Extension, markanın en iddialı ve en alçak gönüllü modeli sayılabilir. Kadran üzerindeki tona ton uygulaması hem cesurca hem de renklerin birbirine yakın olmasından ötürü sıfır-ego bir hareket. Taşlanmış mat yüzeyin, bronz, siyah, kurşuni ve gri renklerin maskülen bir tavrı olsa da, tasarım çizgisinin minimalist duruşundan ötürü unisex bir kullanım da vaat ediyor. Saatlerin her kıyafetle, her daim kullanılabilecek olması tercih edilebilirliğini arttırıyor. Klasik saatlerden ilham alınarak tasarlanan saatler, keskin hatlarından ötürü ağırbaşlı bir görünüm sağlıyor. Kusursuz ve mükemmel saatlerin anavatanı İsviçre yapımı olan Calvin Klein Minimal Extension, 3 bar su geçirmezliği ise vazgeçilmez kılıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN