CALVIN KLEIN’DAN YENİ HAMLE

MODA 1 saat önce Dilruba Karaköse

Yaptığı kampanyalarla iddiasını koruyan Calvin Klein, bu sefer müziğin güçlü isimlerini ağırlıyor.

Calvin Klein’daki kreatif direktörlük görevine geldi geleli başarılarının ardı arkası kesilmeyen Raf Simons, markanın çizgilerini daha da öne çıkaran işlere imza atmaya devam ediyor. Oscar’a damgasını vurmuş Moonlight filmi oyuncularının yüzü olduğu kampanyayla da dikkatleri çeken Calvin Klein, bu sefer müziğin güçlü isimleriyle buluştu. My Family: #MYCALVINS isimli kampanyanın başrolü Beyonce’nin kardeşi Solange Knowles olurken yer alan diğer isimler ise Kelela, Dev Hynes ve Caroline Polachek.