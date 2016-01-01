MODA Ezgi Şuekinci
BÜYÜK BEYMEN İNDİRİMİ BAŞLADI !
Moda dünyasının öncü markalarını bir araya getiren Beymen’de, büyük indirim başladı!
Uzun yıllardır, Celine, Dolce Gabbana, Balenciaga, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler ve Marni gibi dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2017/2018 Kış Sezonu için %50’ye varan indirim günlerini başlattı! Hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarındakİ tasarımlara, avantajlı fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız Beymen indirimini kaçırmamalısınız! Detaylı bilgi içinhttps www.beymen.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ