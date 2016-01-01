BUST2, İNCİ MODASINI CANLANDIRIYOR

MODA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

İnci zarafeti bust2 koleksiyonunda...

Maskülen kadınların feminen aksesuarı inciler, 2018 kış sezonunu ele geçirmeye hazırlanıyor. Tereddüt bile etmeden zamansız trendler arasında gösterebileceğimiz inciyi, şehir kadınlarının günlük stili ile buluşturan bust2, modern çizgideki FW18 koleksiyonu ile kışa hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana, modanın hızlı değişimine kolaylıkla ayak uyduran ve kadınlara şıklık vadeden bust2, yeni koleksiyonunda da çağın dinamiğini yakalamış ve tasarımlarında kullandığı pul detaylarıyla, ışıltı üzerine yoğunlaşmış. Modernize edilen vatkalar ve balon kolların etkisi altındaki koleksiyon, nostalji rüzgarları da estiriyor. Oversized aksesuar trendine göz kırpmayı da ihmal etmeyen markanın, incili tasarımlarına, beli ön plana çıkaran korselerine ve ultra kalın kemerlerine mutlaka göz atmalısınız! bust2’nun tasarımlarının tamamına www.bust2.com adresinden ve Gizia Gate’ten ulaşabilirsiniz.

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