BU YAZ GÖRECEĞİMİZ 5 SNEAKER MODELİ

MODA 7 saat önce

Sneaker aşıkları buraya! Sizler için bu yazın beklenen 5 sneaker modelini listeledik.

New Balance 247 “Breath” Pack

Ülkemizde de azımsanmayacak derece de hayran kitlesi olan New Balance’ın en yeni modeli 247 “Breath” Pack’i sabırsızlıkla bekliyoruz. Alışması kısa süren kalıp yapısıyla New Balance ayakkabılarını denedikten sonra, sneaker’lara bakışınız değişiyor. Bu bir gerçek. Bu yılın başında lanse edilen 247 modeli Luxe, Sport ve Classic olarak 3 model olarak karşımıza gelmişti. Şimdi ise “Breath” Pack, 247 Sport’un Yaz için en uygun 7 renk varyasyonuyla piyasaya çıkıyor.

Parley x adidas Ultra Boost Uncaged

Geçtiğimiz sezonlarda sıkça konuştuğumuz adidas’ın Ultra Boost Uncaged modeli, hatırlarsanız ALL Escape Kapadokya etkinliğimizde de misafirimiz olmuştu. Model o kadar rahat ve o kadar hafif ki hayran sayısı hızla arttı. Bizim de gözlerimiz Ultra Boost Uncaged modelinin varyasyonlarını takip eder olmuştu. Sırada Parley ile yapılan işbirliği var. Parley, okyanuslardaki atıklara dikkat çekmek için sanatçılar, tasarımcılar, yönetmenler ile çalışan bir organizasyon. Okyanuslarımızda bulunan atık plastikler üzerine, birçok sergi, koleksiyon, belgesel yapımlarıyla konuşulur durumda. Şimdi ise doğa dostu özelliği vurgulanan, tamamiyle okyanus plastiklerinin geri dönüştürülmesiyle hayata geçmiş mükemmel bir adidas Ultra Boost Uncaged modeli ile karşımıza geliyor.

Air Jordan 4 “Pure Money”

Nike’ın başlı başına yeni bir marka olarak sunduğu Air Jordan’ın ilk modelinin üzerinden 11 yıl geçti. 11 yaş gününde piyasaya çıkacak bu modelin üzerindeki metal aksesuarlar, basketbol topları üzerindeki dokudan ve potadan ilham alınarak eklenmiş.

Nike Air Max 97 “Metallic gold”

Bu yıl Nike için oldukça hareketliydi. Orijinal Air Max 1’in lanse edilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Ayrıca Nike Air Max 97 modelinin de 20 yılı doldu. Geçtiğimiz aylarda modelin geleceğini, ve tasarım dilini tekrar tanımlamak adına birçok ülkeden ünlü tasarımcılar arasında bir yarışma düzenlenöiş, ülkemizden de bize bu gururu yaşatan Les Benjamins’in kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın olmuştu. Yarışmayı yakından takip edenler bu modeli, yarışmaya katılan modellere benzer bulabilirler. Birbiri ardına çıkan modellere yenileri eklenecek, görünen o ki. En son Silver Bullet modeli lanse edilmişti. Şimdi ise Metallic gold geliyor.

adidas Yeezy 350 V2 “Dark Green”

Sneaker’larla ilgili bir liste yapılır ve Yeezy konmaz mı? Elbetteki sneaker aşıkları olarak Yeezy modelleri ilgi çekici buluyoruz. Sıradışı tasarımıyla “knit” kullanımını ayaklarımıza taşıyan ve bizi buna alıştıran Yeezy oldu. Orijinal V2 renk skalasına ek olarak koyu yeşil bu model yolda. Daha giyilebilir bir model olduğu ise aşikar.

YAZI YUNUS BAŞARAN