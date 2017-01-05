“Bİ’BAŞKA BLOGGER” BELLİ OLDU

MODA 4 saat önce

ALL ve Forum İstanbul “Sokak modasının nabzını en iyi ben tutarım” diyen herkesi www.streetfashionistanbul.com adresinde kendi blog sayfasını oluşturmaya davet ediyor

Zengin marka karmasıyla Avrupa’nın en büyük ve gözde alışveriş merkezlerinden biri olan Forum İstanbul ve ALL’un işbirliğiyle hayata geçen, ve geniş kitlelerin büyük katılım gösterdiği, her ayda gerçekleşecek olan yarışmanın ilk kazananı karşınızda. Nisan ayının “bi’ başka blogger”ı cemiyet hayatının en şık isimlerinden biri olan jüri üyesi Gülay Kamaz tarafından seçilen Nur Tepeli oldu. Kendisinin bu başarısının devamını diliyoruz. Siz de eğer “bi’ başka blogger” olup 1000tl’lik hediye çekinin sahipi olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey www.streetfashionistanbul.com adresine girip kendi blogunuzu oluşturmak. Daha ne bekliyorsunuz!

YAZI YUNUS BAŞARAN