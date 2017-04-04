BEYONCÉ’DEN LEMONADE KOLEKSİYONU

MODA 8 saat önce

Bundan tam bir yıl önce Queen Bey, 6. stüdyo albümünü yayınlamış ve herkes tarafından beğeni toplanmıştı

İşin içinde Beyoncé olunca sevmemek olmaz zaten. 5. stüdyo albümü gibi bu albümde görsel albüm özellikleri taşıyordu. Verdiği toplumsal mesajlarıyla da diğer albümlerden sıyrılmayı başarmıştı. Ve Lemonade’in yıldönümünde Beyoncé’den kutlama amacıyla bir koleksiyon geldi. Beyoncé’nin kendi gibi güçlü ekibinin detaylı çalışması sonucu hayata geçen Lemonade koleksiyonu, tişörtler, kapüşonlular, crop-top’lar, ceket ve telefon kabından oluşuyor. Ayrıca üzerinde, Beyoncé’nin albümdeki en çok sevilen şarkılarından biri olan Sorry parçasının kimlik kazandırdığı “Boy Bye” söyleminin basılı olduğu sarı bir kupa da dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde çıkacak Ivy Park markasının yeni koleksiyonuna kadar bu haberle idare etmek zorundayız.

YAZI YUNUS BAŞARAN