BEYMEN CLUB’TAN AKTİF YAŞAYANLARA

MODA 8 saat önce

Beymen Club'tan aktif yaşayanlara özel bir kapsül koleksiyon geldi.

Hareket berekettir anlayışını benimseyen, dinamik yaşamı, vazgeçilmezleri arasına ekleyen herkesin seveceği, stil sahibi kadın ve erkeklerin hayranlıkla bakacağı yepyeni bir koleksiyon kapıda. Aktif giyime yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan spor yaparken ve gündelik hayatta tarzından ödün vermek istemeyen herkesi düşünen Beymen club, cropped top, tayt, atlet, yelek, tişört ve elbiseden oluşan şık ve rahat parçaların bir arada olduğu bir kapsül koleksiyon ile karşımızda. Beymen Club’ın sevilen kuş olgosunun nakış olarak işlendiği Beymen Club Aktif Giyim Koleksiyonu’nu ise şapkalar, kepler ve son dönemin trendi bantlı terlikler tamamlıyor. Beymen Club Aktif Giyim Koleksiyonu şu anda mağazalarda satışta.

YAZI YUNUS BAŞARAN