BEYAZ STİL

MODA 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu yaz zahmetsiz şıklığın kahramanı beyaz elbiseler!

Moda, tüm kadınların minimal görünümlü siyah bir elbise sahibi olması konusunda oldukça ısrarcı ancak minimal ya da maksimal farketmeksizin beyaz bir elbise de hayat kurtarabilir. Özellikle yaz aylarındaysanız ve zahmetsiz şıklığın peşindeyseniz kahramanınız beyaz elbiseler olacaktır. Dantelli, keten, yazılı, yazısız, bol, dar, uzun, kısa tüm elbiseler sıcak günlerinize yanınızda olmak için hazırda bekliyor. Gündelik stilinize, ofis kombinlerinize ya da akşam yemeklerinize abartıdan uzak, şık ve modern bir tasarımının eşlik etmesini istiyorsanız, gardırobunuza birkaç tane beyaz elbise eklemeyi ihmal etmeyin. İşte birkaç öneri…

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