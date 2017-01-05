BEYAZ JEAN MODASI

MODA 14 saat önce

Koton'un yeni koleksiyonu beyaz jean modasıyla şekilleniyor. Başrolde ise Fahriye Evcen yer alıyor

Koton ve Fahriye Evcen’in merak uyandırıcı birlikteliği hız kesmeden devam ediyor. 70’li yılların özgür ruhu ve festival havasının etrafında şekillene yeni koleksiyon bu sefer “Şimdi Beyaz Jean Moda” mottosuyla yerini alıyor. Oyunculuğuyla ekranlarda ve beyazperdede önlenemez yükselişine devam eden Fahriye Evcen, Koton 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla birlikte tasarımcı tarafını da ortaya koyuyor.

Beyazın ve melek imgesinin hakim olduğu, “Kendi beyaz, ruhu jean” sloganıyla hazırlanan parçalar, Evcen’in imzasını taşırken, feminenlik duygusu da ön planda. “Başdöndüren Beyaz”, “Jean’in Duru Hali” ve “Festival Ruhu” temalarıyla şekillenen jean pantolonlar, omuzu düşük ve askılı bluzlar, tişört ve kot ceketlerin yanı sıra, ışıltılı metal ve gümüş aksesuarlar da koleksiyonda yerini alıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE