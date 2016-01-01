BERMUDA RÜZGARI

MODA 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Gündelik kombinlerin aranan ismi, ofis stilinin özgün parçası bermuda şortlar, bu yaz çok trend!

Sıcak havaların değişmez parçası, yaz aylarının kahramanı şortlar, şu sıralar hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Çünkü bunaltıcı havalardan kaçmanın en kestirme yolu, şık ve konforlu şortlardan geçiyor. Hem stil sahibi görünmek hem de rahatlığınızdan ödün vermek istemiyorsanız, size önerimiz kesinlikle yürüyüş şortu olarak da isimlendirdiğimiz bermudalar olacak. Gündüz ya da akşam farketmeksizin tüm aktivitelerinize eşlik edebilen hatta ofis kombinlerinize dahi ayak uydurabilen bermudalar, yaz trendleri arasına da adını yazdırmayı başardı. O halde gelin, dünyaca ünlü birçok yıldızın tercih ettiği konfor timsali bermuda şortlara birlikte göz atalım.

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