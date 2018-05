BENİM GUCCİM

MODA 2 gün önce Mert Güler

Gucci, yeni do-it-yourself (DIY) programını hayata geçirerek, Gucci ürünlerini kişiselleştiriyor.

Lüks moda markaları, kişinin kendini özel hissetmesi adına sınırlı sayıda üretilen tasarımlarını kişiselleştirme namına yeni bir süreç başlatmışken, kreatif direktörlüğü koltuğuna Alessandro Michele’in oturmasından sonra çizgisi bir hayli değişen Gucci’de, kendi ürünleriyle kişilerin kendisini daha iyi ifade etmeleri için DIY (Do It Yourself, Kendin Yap) programını hayata geçirdi.

Kreatif direktörlüğünü Alessandro Michele’in yaptığı, fotoğraflarını Petra Collins’in çektiği kampanya görselleri ve videosunda; Gucci’nin yeni DIY aksesuarlarının yer aldığı, bir karakterin rock star olma hayalinin etrafında dolanılıyor. Özel bir ambalajla satışa çıkan DIY aksesuarları üzerinde ABCDEFGucci baskısı taşıyor. Özel olarak tasarlanan font, kıvrımlı hatlarıyla modern dünyanın penceresinden Gucci’nin retro izlerine el sallıyor.

Müşteriler, deri, timsah, piton veya kristal yaldızlı harflerinden birini seçip, Ophidia tote çanta üzerine işletebiliyorlar.

Bu kişiselleştirme oyunu, Ace spor ayakkabıyı da kapsıyor. Canlı kırmızı, yeşil, sarı ya da siyah; deri, kırmızı, yeşil veya doğal koyu sarı piton; parlak fuşya ya da ipek altın napa veya kristalle bezeli siyah keçe gibi birçok materyal seçenekleriyle, harfler çıtçıtlı yamaların üzerine işleniyor.

Bu yeni programa, Gucci.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi, Gucci’nin New York, Soho Wooster caddesindeki mağazasından da ulaşabiliyorsunuz. Program internet sitesi üzerinden, müşterilerine DIY ürünleri sanal olarak gösterebiliyor. Bu görüntüler, gerçeğe yakın olmasıyla müşterilerin akıllarında canlandırmalarını kolaylaştırıyor. Bu deneyimi mağaza içinde denemek isteyenler için ise Gucci Wooster mağazasında, özel olarak arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle deneyimleyebilirler. Uygulama sayesinde, mağazada bulunan bir iPad’i ya da iPhone’un kamerasını gerçek bir ürünün üzerine tutarak, DIY tasarımlarının nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olabilirler.

Eylül ayından itibaren yeni Gucci DIY projesi tüm Gucci mağazalarında uygulanmaya hazır.

YAZI MERT GÜLER