ASLINDA HER YER PODYUM

MODA 9 saat önce Dilruba Karaköse

Fosforlu renklerin göz alıcılığı eşliğinde hayatımıza giren Fineapple ile dilediğiniz zaman yepyeni tarzlar yaratmak mümkün.

Çoğu zaman kendimizi iyi hissetmenin yolu, güzel kıyafetler giymekten geçiyor. Ruh halimiz ne kadar kötü olursa olsun, ayna baktığımızda baştan aşağı kendimizi şık ya da hoş görüyorsak modumuz bir anda yükseliveriyor. Bunun için öyle çok fazla parçaya da ihtiyaç yok üstelik. Önemli olan göze çarpanı bulmakta.

Bu tarz durumlar için başvurulması gereken markalardan biri de Fineapple. İlk olarak, Londra sokaklarında serüvenine başlayan marka, iddialı ve ses getiren tasarımlarıyla İstanbul sokaklarını da hemen ele geçirdi. İddialı koleksiyonunda fosforlu renklerin yanında sezonun popüleri metalik renkleri kullanmaktan geri kalmazken esprili desenler, kemeri işlevli hale getirmiş bel çantaları, capcanlı kürkler, geometrik çizgiler ve esprili çıkartmalar da Fineapple dünyasını çok daha cazip hale getiren detaylar arasında.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE