MODA 40 dakika önce

AŞK KADAR TUTKULU

Samsonite ile sevginizi gösterme zamanı geldi. Sevgililer Günü’nde hediye alternatifleri arasına Samsonite’ın valiz ve çantaları da eklendi. Aşkınızın tutkusunu ve sıcaklığını yansıtacak bu parçalar, dünyanın en güvenilir valiz markalarından biri ile karşınızda. Seyahat tutkunu olan herkesin farkında olduğu, valiz ve çantaların stilinizi tamamlayıcı olduğu bilincinden beslenen Samsonite, her üründe ince işçiliğiyle göz dolduruyor. Kalite, fonksiyonellik, […]