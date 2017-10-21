ANOK YAI KİMDİR?

MODA 5 saat önce Yunus Başaran

Prada tarihinde,defile açılışını yapan ikinci siyahi güzel, karşınızda...

Milano Moda Haftası hiç olmadığı kadar ses getirdi kabul edelim. Defileler, davetliler, koleksiyonlar… Ancak bir konu var ki, tarihe tanıklık etmiş olan bizlerin dikkatinden kaçmadı.

Bundan yaklaşık 20 yıl ya da daha fazla zaman önce, dönemin top modeli Naomi Campbell, Prada defilesinin açılışını yaptığında herkes çok şaşırmıştı. Hem fiziğinden hem de renginden ötürü tüm gözler defileye çevrilmiş, haftalarca konuşulmuştu. Renk ayrımcılığı her ne kadar bizim toplumumuza uzak olsa da, dünyada konuşulan başlıca konuların başında…

Naomi Campbell asaletinin ve o unutulmaz defile açılışının üzerinden 20 yıl fazla zaman geçtikten sonra, bu yıl Milano Moda Haftası’nında 2018-19 Sonbahar-Kış defilesini gerçekleştiren Prada’dan tekrar aynı hamleyi gördük. Bu seferki dikkat çeken modelin ismi ise Anok Yai. Prada tarihinde ikinci kez bir siyah, defilenin açılışında yürüdü.

1997 yılında Naomi’nin defile açılışı, 2008’de Jourdan Dunn’ın seçmelerde yer alışı dönüm noktası olarak adlandırılırken, bu yıl tekrar bir siyah açılışta yürüdü.

19 yaşındaki Anok Yai’nin kariyer basamaklarını nasıl tırmandığına dair minik bir göz atalım. Hikaye Anok’un Plymouth State Üniversitesi’nde bir etkinliğe katılması ve fotoğrafçı Steven Hall’un Anok’un bulunduğu bir fotoğrafı Instagram’a yüklemesiyle başlıyor. Kısa sürede viral olan bu fotoğraf sayesinde, Anok, Next Models ajansıyla anlaşma imzalıyor.

Şansın ne zaman nerede vuracağı belli olmuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN