Kayak sezonunun açılmasıyla ALL dijital dünyası soğuk havalara özel giyim önerileriyle karşınızda.

Ocak ayının gelmesiyle birlikte (her ne kadar İstanbul’a yılın ilk karı daha düşmese de) havalar iyice soğumaya başladı. Uludağ’dan Erciyes’e kayak merkezlerinde kayak sezonu açılırken şehirde ise puffer ile shearling montlardan pastel tonlarında kabanlara birçok farklı dış giyim parçaları sokak modasını hakimiyeti altına alıyor. Mağazalarda indirimlerin başladığı şu günlerde sömestr tatilinde dağa gidecekler ve soğuk kış günlerinde giyim tarzından ödün vermek istemeyenler için kısa bir süreliğine kış sezonunun ve karın büyülü etkisi ALL dijital dünyasını hakimiyeti altına alıyor. Instagram’da #ALLlovesWinter etiketiyle en yeni parçaları, trendler, sokak görüntülerini hatta ilham verecek seyahat adreslerini takip edebilir; all.com.tr’de ise haberlerin detaylarıyla kendinize her daim güncel tutabilirsiniz.