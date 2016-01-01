ALLkeşif: MY TURN SWIMWEAR!

MODA 7 saat önce Sezen Berkkan

Başarılı yerli markalardan My Turn Swimwear, okyanusların özgür ruhundan esinlenerek hazırladığı parçalarla, plajların yeni rengi olmaya hazırlanıyor!

Bu yaz ilk mayo ve bikini koleksiyonunu çıkaran My Turn, minimal detaylarla şıklığı hedef haline getirmiş yeni bir marka. Ulaşmak istediği şıklığı ise sadece markaya özgü olan ve 6 renkten oluşan özel elde örülen ipliklerle destekliyor. Diğer plaj koleksiyonlarından onu ayıran, bu şahane ip detayının, 20cm’lik bir parçası 6 saatte örülüyor. Markanın imzası haline gelmiş bu özel ip bikinilerde özel bağlama seçenekleriyle kendine yer bulmuş. Eda Taşpınar, Aslışah Alkoçlar gibi ünlü isimlerin tercih ettiği bu özel markanın erkek ve çocuk tasarımları da mevcut!

All Escape Büyükada etkinliğimizin hediye sponsorlarından olan My Turn Swimwear’ın harika tasarımlarını görmek isterseniz www.myturn.shop adresini ziyaret edebilirsiniz.

YAZI SEZEN BERKKAN