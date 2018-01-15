HAVALI ÇOCUKLARIN MAĞAZASI

ALL KIDS 2 gün önce Dilara Yilmaz

Kanada’da hayat bulan çocuk markası chAlk, İstinye Park’ta ikinici mağazasını açtı.

Sürdürülebilir ve bilinçli hayat felsefesiyle kurulan chAlk çocuk giyim mağazası, az ve öz tarzı, doğa, sanat ve sevgi temalarıyla yola çıktı. 0-14 yaş çocuklara yönelik giyim markası ikinci mağazasını İstinye Park’ta açtı. Şık bir davetle açılan yeni mağaza ünlü isimlerin akınına uğradı. Pınar Altuğ ve Ayşe Tolga gibi birçok ünlü isim ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta çocuklar mağazada atölye çalışması yaparak anne ve babaları için hediyeler tasarladılar. Canlı DJ performansı eşliğinde keyifli bir gün geçiren konuklara etkinlik boyunca sürpriz hediyeler verildi. Mağaza içerisinde yer alan çocuk kuaföründe erkek çocukları da saçlarını kestirdi.

YAZI DİLARA YILMAZ