HAPPY BIRTHDAY BLUE IVY!

ALL KIDS 21 dakika önce

Moda dünyasının en küçük stil ikonu Blue Ivy Carter'ın kıskandıran gardırobu.

Beyoncé’nin hamile olduğu günler daha dün gibi yakın gelirken zaman öyle bir hızlı akıp geçti ki; Blue Ivy bugün 5. yaş gününü kutluyor. Yıldızlar dünyasının en genç stil ikonu olma ünvanına sahip olan Blue Ivy, 2016 yılında sosyal medyada en çok fotoğrafı paylaşılan çocuklar arasında. Tabi bu popülaritede dünyaca ünlü markaların kendisi için hazırladığı özel gardırop ve 91,4 milyon takipçiye sahip annesi Beyoncé’nin Instagram hesabında paylaştığı eğlenceli video ve gif’lerin etkisi göz ardı edilemez.

MTV Müzik Ödülleri’nden CFDA’ya kadar birçok ödül törenine annesi ve babası Jay Z ile katılan Blue Ivy’nin yakın arkadaşları da kendisi kadar ünlü. Gwyneth Paltrow’un kızı Apple ve Kim Kardashian’ın kızı North West ile vakit geçiren minik stil ikonu büyüyünce çok canlar yakacak bizden söylemesi…