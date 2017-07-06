ULTRA-SKINNY GÖZLÜKLERE HAZIR MISINIZ?

AKSESUAR 3 saat önce Yunus Başaran

Bu yeni akıma aşık olacaksınız.

Geçtiğimiz aylarda duyduğumuz bir dedikodu şu yöndeydi: Kanye West, sevgili eşi Kim Kardashian’a azarlarcasına bir mesaj atmış, “o büyük gözlükleri bırak, sana verdiğimi kullan” demiş. Gerçek midir bilinmez ancak yeni bir trend kapımızda: Ultra-Skinny güneş gözlükleri.

Modada geçmişe dönüş hız kesmeden devam ediyor. Bel çantaları, deri ceketler, metal zincirler derken, 90’ların favori güneş gözlük modelleri… Güneş gözlüğü tutkunu olanlar geçtiğimiz yıllarda Rihanna’nın Dior ile yaptığı işbirliğini hatırlar. Büyük gözlüklerin küçülmeye başladığını, dünyanın bir numaralı trend belirleyicisi Rihanna’dan mesajla farketmiştik.

Ardından bir diğer trend belirleyici, Top Model Bella Hadid’in gözlerindeki minik çerçeveli güneş gözlükleriyle pekişen bu teori, Kim Kardashian-Kanye West dedikodusuyla kesinlik kazandı.

90’lardaki 3 ikondan bahsedelim biraz: Drew Barrymore, Aaliyah, Lisa Bonet. Bu üç kadının ortak noktası, ne giyerlerse giysin haber olmaları… 90’lar ikonları deyince bu üç isim dışında birçok kişi daha var elbet ama o yıllarda doğan kadınların akıllarında bu isimler oldukça nettir.

Bir diğer isim ise Mary Kate ve Ashley Olsen kardeşler. Şu an ikisi de tasarımcı isimleriyle anılsalar da, geçmiş görünümlerinden eser kalmamış olsa da bu iki kadının boy boy fotoğrafları gazetelerde, televizyonlardaydı. Ama unutulmayan şu kare ise o minik çerçeveleriyle şu anda çok cezbedici durmuyor mu?

Tüm yukarıda anlatılanlar dışında geçtiğimiz sezon tanıtılan 2018 İlkbahar-Yaz, Louis Vuitton, Prabal Gurung, Miu Miu, Prada defilelerinde de gördüğümüz üzere, geçtiğimiz sezonun aynalı cama sahip güneş gözlükleri yerini Ultra-Skinny güneş gözlüklerine bırakıyor. Geç kalmayın deriz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN