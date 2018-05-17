TARZ VE SADELİK TEKNOLOJİ İLE BULUŞTU

AKSESUAR 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Modern, şık ve dayanıklı bir saat hayali kuranlar için doğru adres Rado!

İsviçre merkezli dünyaca ünlü saat markası Rado, yenilenen tasarımlarıyla saat tutkunlarının ortak noktası oluyor. 2015 yılında yeniden tasarlanan Rado’nun gözde modellerinden biri olan True Open Heart Automatic, çizilmelere karşı dayanıklı oluşu, hafifliği, monoblok kasası, canlı renkleri, yüksek seramik ve safir kristal teknolojisi ile lüksü ve prestiji bir arada vadediyor.

Ayrıca geometrik şekilleri ve şeffaf dişli çark takımları ile saatin teknik işleyişini gözlemleme imkanı sunan Rado’nun üstün teknolojisi, saat adına tüm arzulara yanıt veriyor. 80 saate kadar süren güç tasarrufu ve plazma yapısı ile Rado’nun imzası haline gelen True Open Heart Automatic, çikolata ve parlak siyah renkleriyle de sade, çarpıcı ve estetik bir görünüm kazandırıyor. Uzun ömürlü, elegan ve şık bir saat hayali kuruyorsanız Rado True Open Heart Automatic kesinlikle doğru adres.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ