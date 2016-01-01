SONBAHARIN TRENDİ: AYAK BİLEĞİ AKSESUARLARI!

AKSESUAR 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Eğer sokak stilinin podyumdan ilham aldığını düşünüyorsanız, sonbaharda trend olacak bilek aksesuarlarına göz atmalısınız!

Yazı yavaş yavaş uğurlarken, gözlerimizi sonbaharın modasına çevirdik. Özellikle günlük kombinlerimizin vazgeçilmezi olan aksesuarlar, bu sonbaharda ayak bileklerimize eşlik edecek. 90’lı yıllardan tanıdığımız ayak bileği aksesuarları, geçtiğimiz baharda radikal bir değişikliğe giderek, bizlere alışık olduğumuzun dışında bir görüntüyle merhaba dedi. İlk olarak YSL ve Versace podyumlarında gördüğümüz aksesuarlar, renkleriyle ve daha kalın bantlı olmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca ürün skalası geniş olduğundan, hem tatil beldelerinde hem de şehirlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Sürekli kendini yenileyen modanın, ayak bileği aksesuarlarını kaçırmadık ve sizler için bir derleme yaptık! Bilekliklere ve onları nasıl kombinleyeceğinize dair ipucu istiyorsanız galerimize buyrun…

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ