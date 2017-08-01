SARAH JESSICA PARKER’IN TELEFON KILIFLARI

AKSESUAR 8 saat önce Yunus Başaran

Güzel oyuncu tasarımcılığı oldukça sevmişe benziyor.

Çok sevdiğimiz Carrie Bradshow, eski klasiklerden Blackberry kullanıyordu. Onunla adeta bütünleşmiş olmasına rağmen, gerçek hayatta, güzel oyuncu Sarah Jessica Parker tam bir iPhone tutkunu olduğu bilinir. Geçtiğimiz yıl, yaşlanmayan oyuncu Sarah Jessica Parker için oldukça hareketliydi. Son dönemlerde güzellik, mücevher, kendi ayakkabı markası olmak üzere üretim anlamında pek verimli bir dönem yaşayan Sarah Jessica Parker’dan tutkunu olduğu iPhone’lar üzerine bir atılım haberi geldi. Güzel oyuncu tasarımcılığı o kadar sevdi ki, iPhone kılıf markası Casetify markasıyla işbirliğine giderek, topuklu ayakkabıların o mükemmel desenleriyle bezeli bir seri kılıf tasarladı. Feminen çizginizin tek eksiği değil mi sizce de?

YAZI YUNUS BAŞARAN