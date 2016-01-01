SADE, ŞIK, EŞSİZ: CALVIN KLEIN CHIC

AKSESUAR 5 saat önce Yunus Başaran

Calvin Klein ailesinin en beğenilen üyelerinden biri kendisi.

Calvin Klein’in her ürünü için yapılan sade ama şık tanımlaması Chic saati için de geçerli. Karakteristik ve eşsiz hatlarıyla farkedilecek, renk uyumları ve metalik detaylarıyla da kendinizi özel hissedeceksiniz.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı kasa seçeneğine sahip olan Calvin Klein Chic, paslanmaz çelik bilezik ve saten kayış çeşitleriyle de göz dolduruyor. 3 bar su geçirmezlik ile de saatin kullanım alanı genişliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN