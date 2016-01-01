KURAL TANIMAYAN AKSESUAR

AKSESUAR 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Dikkat! Beyzbol şapkaları baharı karşılamaya hazırlanıyor!

Bildiğiniz gibi bereler, içerisinde bulunduğumuz kış mevsiminin mutlak hakimi. Çok yönlü ve çağdaş hallerdeki bu berelerin devri hayli uzun sürse de artık veda etme vakti geldi çattı. Kış mevsimiyle birlikte gözde aksesuarımızı da uğurluyoruz ancak endişelenmeyin… Çünkü İlkbahar/yaz aylarında şapka severleri yeni sürprizler bekliyor olacak. Günümüz modasına 1990’lı yıllardan miras kalan beyzbol şapkaları, 2018’in İlkbahar/Yaz sezonunda trend aksesuar olmak için geliyor. Ünlü markaların defilelerinden edindiğimiz bilgilere göre sokakların kural tanımayan aksesuarı, sportif kişiliğini bahar aylarına taşımak isteyen herkese en şık halleriyle eşlik etmeye hazır. Üstelik beyzbol şapkalarının işlevi de değişiyor. Onları hem alıştığımız gibi kafanıza takarak kullanabilirsiniz hem de çantanıza asarak farklı bir stile kavuşabilirsiniz. İşte size birkaç seçenek!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ