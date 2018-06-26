KOLLARDA ŞEKER RÜZGÂRI

AKSESUAR 8 saat önce Dilara Yilmaz

2018 yazı için bu renkli aksesuar trendi sizin de çok hoşunuza gidecek.

Çocukluğumuzu hatırlatan, doksanların modasının temel taşı olan plastik rengarenk bilezikler, kolyeler 2018 yazında yer bulacak gibi duruyor. Her zaman olduğu gibi çılgın stiliyle dikkat çeken Leandra Medine’de gördüğümüz bilezikler, Instagram akışında ünlülerin, infleuncer’ların kollarında yer bulmaya başladı. Bu sevimli gökkuşağı hâkimiyetinin arkasındaki isim ise mücevher tasarımcısı Roxanne Assoulin. 37 yıllık kariyerinde Oscar de la Renta, Marc Jacobs gibi markalar bulunan tasarımcı uzun yıllar başka markalar için takılar tasarlasa da kendi markasını kurmaya karar verdi. Tasarımlarını renkli blok boncuklardan oluşturan tasarımcı, bilezik ve kolyeleri için“Bana sakız ve şekerleri anımsatıyorlar. Sade, değerli ve karışık değil aksine renkli ve eğlenceliler.7’den 70 herkesin takabileceği bir tasarım.” diyor. Her kombine farklı bir hava katan bu şeker tadında olan bilezik ve kolyeler için Roxanne Assoulin’in Instagram sayfasına bir göz atın deriz.

YAZI DİLARA YILMAZ