INSTALARM: MAGIJA

AKSESUAR 18 saat önce Yunus Başaran

Bu hafta #InstaAlarm'ımızda yeni bir start-up marka var: Magija.

Cam sanatı, eşsiz olmasıyla bilinir. Cam sanatının değdiği mücevher ise değerine değer katar.

Her parçasının eşsiz olmasıyla övünen Magija’nın kurucusu ve tasarımcısı Elif Çiftçioğlu, camın kusursuz formlarının baş döndüren renkleriyle harmanlanmasından doğan bebeklerin büyüsüne kapıldığını belirtiyor. Aynı zamanda Grafik tasarımcı kimliğinden de beslenen Elif Çiftçioğlu, sahne sanatları, sahne kostüm tasarımı okumasından ötürü, sihirli görsellere hep ilgisinin ve sevgisinin olduğunu belirtiyor. “Sihir” bu tasarımlarda kilit sözcük. Bu yüzdendir ki kendisinin kökenlerinin değdiği, Sırpça’da sihir anlamına gelen Magija, markanın ismi haline gelir. Temelinde nazar boncuklarının tasarımsal dilini gördüğümüz, cam sanatının nadide örnekleriyle harmanlanmış, her birinden sadece bir adet bulunan aksesuarlara ve takılara daha yakından bakmak ve satın almak için Instagram’dan seçkiler hemen aşağıda…



YAZI YUNUS BAŞARAN