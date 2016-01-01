HAVADA GEÇEN 100 YIL: HAMILTON

AKSESUAR 4 gün önce Yunus Başaran

Hamilton saatleri ve havacılık arasında inanılmaz köklü bir bağ var. Ve bu bağın 100. yılı geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir etkinlik ile kutlandı.

1918 yılında Hamilton saatleri Washington, D.C., Philadelphia ve New York arasındaki ilk ABD Uçak Postası uçuşlarının resmi zaman tutucusu seçilmişti. 1926 yılı, Hamilton saatin Kuzey Kutbuna ilk uçuşun zamanını tutmasına şahit oldu. 1930’larda, havacılık saatleri üretme konusundaki şöhreti, Hamilton’ın ABD’nin en büyük dört havayolunun resmi saati ve saatlerinin de New York’tan San Francisco’ya ilk aktarmasız uçuşun zaman tutucusu olmasını sağladı.

O günden bu yana, dünya çapındaki askeri filolar, hava kurtarma hizmetleri, gösteri ekipleri ve akrobasi pilotlarıyla gerçekleştirdiği işbirliği sonucu Havacılık’a olan bağını ve tutkusunu perçinlemiş oldu.

Geçtiğimiz hafta ise Hamilton, St. Regis’te gerçekleşen Havacılık temasını kullandığı etkinlikte, basın ve Influencer’lardan oluşan davetlilerine bu bağdan bahsederken, Havacılık koleksiyonunu da tanıttı. Hamilton’ın gökyüzünde zaman tutmanın haklı gururunu yaşarken yanında olmaktan onur duyuyoruz.

YAZI YUNUS BAŞARAN