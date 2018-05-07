DIORCOLORQUAKE İLE 70’LERE DÖNÜŞ

AKSESUAR 3 gün önce Yunus Başaran

Kusursuz tasarımların markası Dior, tüm giyim ürünlerinin yanı sıra aksesuarlarıyla da konuşuluyor.

Son sezonda yer alan güneş gözlüğü modelleri, tüm Influencer’ların fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştığı parçalardı.

2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alan, 70’ler çizgilerinden ilham alınarak yaratılmış olan DiorColorQuake gözlükleri, sarı, yeşil, mavi ve pembe renklerinde, tek parça lensten oluşuyor. 3 farklı modelde gördüğümüz DiorColorQuake, daha önceki sezonlarda karşılaştığımız ve oldukça sevilen zamansız model, DIORSTELAIRE1 modelinden esintiler de taşıyor. Düz lensler ve daha ufak bir model olan DiorColorQuake, parlak hatlarıyla oldukça ihtişamlı duruyor. Dior yeni sezona oldukça enerjik ve genç giriyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN